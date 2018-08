Turkije neemt maatregelen na nieuwe duik lira

De Turkse regering heeft vrijdag een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om de banken en de vastgoedsector in Turkije te beschermen tegen 'economische aanvallen', zo meldt het staatsnieuwsagentschap Anadolu. De Turkse lira is na enkele dagen van herstel weer 8 procent gedaald in waarde tegenover de dollar.