Tsjechische minister van Justitie stapt op na beschuldigingen plagiaat bij thesis

De 36-jarige minister wees alle beschuldigingen van de hand. Ze gaf haar ontslag twee dagen voor een vertrouwensstemming in het parlement.

Mala had grote moeite om haar thesiswerk over 'microklimatische voorwaarden bij het fokken van konijnen' uit 2005 uit te leggen. De Mendel Universiteit in Brno had op 11 van de 48 pagina's 'merkbare overlappingen' met een twee jaar oudere scriptie vastgesteld. Het werk voldoet niet aan de huidige wetenschappelijke normen, maar is geen plagiaat.

Mogelijke onregelmatigheden raakten ook bekend over haar masterproef in familierecht aan een Slovaakse privé-universiteit in 2011.

Mala behoort sinds 2013 bij de ANO-partij (Tsjechisch voor 'Ja') van multimiljardair Babis. Het ministerie van Justitie wordt nauwlettend gevolgd door de media en het publiek, omdat tegen Babis momenteel een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens vermoede subsidiefraude.