Trump vraagt onderzoek Congres naar mogelijke afluistering

'Berichten over mogelijke politiek gemotiveerde onderzoeken, net voor de verkiezingen van 2016, zijn erg verontrustend', klinkt het in een verklaring van het Witte Huis, geciteerd door de Amerikaanse media. 'President Donald J. Trump vraagt dat de inlichtingencommissies in het Congres hun toezichtsautoriteit uitoefenen, als onderdeel van hun onderzoek naar Russische activiteiten, om vast te stellen of onderzoeksbevoegdheden van de uitvoerende macht zijn misbruikt in 2016.'

Nog volgens de verklaring zullen Trump en het Witte Huis geen verdere commentaar geven, tot het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik is afgerond.

De verklaring komt de dag nadat Trump zijn voorganger Barack Obama ervan had beschuldigd - zonder bewijs daarvoor aan te leveren - dat hij zijn kantoor in New York heeft afgeluisterd tijdens de verkiezingcampagne. Lees meer.