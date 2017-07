Trump vervangt Reince Priebus door generaal John Kelly als nieuwe stafchef Witte Huis

Reince Priebus was sinds het begin van het presidentschap van Trump zijn kabinetschef. Het is de belangrijkste positie in het Witte Huis na de president.

Maar sinds de aanstelling van Anthony Scaramucci als nieuwe communicatiedirecteur in het Witte Huis vorige week kwam zijn positie meer en meer onder druk. Scaramucci verdacht Priebus ervan bepaalde informatie uit de entourage van Trump te lekken naar de pers en ging zelfs zo ver door hem donderdag nog af te schilderen als een "verdomde, paranoïde schizofreen". Dat blijkt dus nu ook de druppel zijn geweest voor Priebus.

De president kondigde de personeelswijziging in een serie tweets aan:

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

Reince Priebus was voordat hij kabinetchef in het Witte Huis werd voorzitter van de Republikeinse partij.

Zijn opvolger John Kelly was tot vandaag minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Kelly staat vooral gekend om zijn harde positie ten opzichte van grensbewaking.