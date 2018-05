Trump tegen NRA: 'Eén gewapende man had terroristen in Parijs kunnen tegenhouden'

'Niemand heeft wapens in Parijs. Niemand. En we herinneren allemaal hoe er 130 mensen (gedood werden) en veel mensen vreselijk, vreselijk gewond werden', zo verklaarde Donald Trump tijdens een toespraak voor de NRA, de invloedrijke wapenlobby in de VS. 'Ze werden op brutale wijze gedood door een kleine groep terroristen die wapens had', vervolgde de president. 'Maar als één medewerker of één baas, of één persoon in deze zaal daar geweest was met een vuurwapen dat tegen de aanvallers werd gericht, dan zouden terroristen zijn weggevlucht of zijn neergeschoten. En het zou een volledig ander verhaal geweest zijn', verklaarde Trump, die luid werd toegejuicht.