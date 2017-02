Trump, Israël en Rusland: 'Positief dat betere banden met Moskou niet ten koste van alles gaan'

Breekt Donald Trump dan toch niet zo radicaal met het buitenlands beleid van Barack Obama als hij beloofd heeft? Het Witte Huis komt met verrassende verklaringen over Rusland en Israël. 'Trump geeft aan dat betere banden met Moskou niet ten koste van alles gaan en dat is in ieder geval een bemoedigend signaal', zegt defensiespecialist Sven Biscop.