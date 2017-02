'Trump zal de Chinezen niet plotsklaps de oorlog verklaren, maar er kunnen kleine incidenten volgen'

Misschien moeten we, op zoek naar het antwoord op die vraag, eerst deze vraag stellen: blijft Trump in het zadel? De voorbije weken leek er bezwarend materiaal te bestaan, het internet gonsde van de geruchten over een impeachment. Die storm is voorlopig gaan liggen. Niemand weet bijvoorbeeld of Rusland de strapatsen van Trump in een Moskous hotel op video heeft, en of er sprake is van belangenvermenging bij zijn bedrijven. Theoretisch maakt de Amerikaanse grondwet afzetting zelfs al mogelijk bij misdemeanors of wangedrag, zolang een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en een tweederdemeerderheid in de Senaat daarmee instemt. Maar die kans is tot nader order klein.

