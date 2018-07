Trump beticht Europese Unie en China van muntmanipulatie

'China, de Europese Unie en anderen manipuleren hun munt en houden de rentevoeten laag, terwijl de Verenigde Staten hun rentevoeten verhogen en de dollar met de dag sterker wordt, wat onze sterke concurrentiekracht wegneemt', zo foeterde Amerikaans president Donald Trump in een tweet. 'Zoals gewoonlijk, geen gelijk speelveld', voegde de president toe.

Volgens Trump mogen de Verenigde Staten 'niet gestraft worden omdat we het zo goed doen'. Een dag eerder had Trump ook al kritiek geuit op de koers van de dollar, die in waarde toeneemt door de perspectieven van renteverhogingen en door handelsconflicten. 'Kijk naar de euro (...), die daalt! China: zijn munt is in vrije val. Dat brengt ons in een nadelige positie', betreurde hij.

In een interview met CNBC had Trump ook al uitgehaald naar het rentebeleid van de Federal Reserve. Een ongebruikelijke stap, aangezien de centrale bank onafhankelijk is en de president zich niet mag moeien met het rentebeleid.