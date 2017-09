Trump beëindigt verblijfsregeling voor 800.000 jongeren zonder papieren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft beslist een punt te zetten achter het zogenaamde DACA-programma, een verblijfsvergunning voor naar schatting 800.000 jongeren die als kind zonder papieren (doorgaans met hun ouders) naar de Verenigde Staten kwamen, de meerderheid van hen uit Mexico. Dat meldt nieuwssite Politico, op basis van twee bronnen in het Witte Huis.

Het zogenaamde Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), werd in 2012 opgesteld door Trumps voorganger Barack Obama. Het doel was om illegalen die voor hun 16de in de VS aankwamen en die in juni 2012 nog geen 31 jaar waren, de garantie te geven dat ze niet zouden worden uitgewezen en dat ze legaal aan de slag kunnen in de VS.

DACA is een presidentieel decreet. Nog volgens Politico voorziet Trump zes maanden alvorens de beslissing te bekrachtigen. Intussentijd zou het Amerikaanse Congres zich over de kwestie moeten uitspreken, zo gaat de redenering. Zelfs sommige Republikeinen hadden zich recent tegen het afschaffen van DACA uitgesproken, waaronder voorzitter van het Huis en Republikeins kopstuk Paul Ryan.

Normaal zou het Witte Huis pas op dinsdag een aankondiging doen over DACA. Tot dan is niet absoluut zeker wat er te gebeuren staat, waarschuwt Politico.