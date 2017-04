Tillerson over Noord-Korea: 'De tijd van strategisch geduld is voorbij'

Tillerson zet vooral in op China, dat volgens hem Noord-Korea economisch moet isoleren. De Verenigde Staten zelf, aldus Tillerson, houden "alle opties op tafel" - een eufemisme voor het dreigen met geweld.

Delen Tillerson bestempelde nucleaire aanvallen van Noord-Korea op de Amerikaanse westkust of tegen Japan of Zuid-Korea als reële mogelijkheden.

Die dreiging werd deze keer ook uitgesproken: Washington hoopt het probleem "via dialoog" op te lossen, maar als dat niet lukt moet een "militaire actie" in overweging genomen worden. De nucleaire proeven van Pyongyang noemde de minister "provocaties".

Volgens Tillerson ligt de fout van de "Noord-Koreaanse crisis" deels bij de Verenigde Naties zelf, die naar zijn mening te weinig hebben gedaan om de escalatie van het Noord-Koreaanse kernprogramma tegen te gaan.

Dat er haast mee gemoeid is, motiveerde Tillerson door nucleaire aanvallen van het regime van Kim Jong-Un op de Amerikaanse westkust of tegen Japan of Zuid-Korea als reële mogelijkheden te bestempelen.