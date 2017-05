Tienduizenden Tsjechen demonstreren tegen minister van Financiën Babis en president Zeman

De protesteerders verzamelden woensdag op het centrale Wenceslasplein van Praag en hielden spandoeken op met slogans als 'Babis is een leugenaar.' De politie sprak van 20.000 tot 30.000 betogers. Ook in andere steden als Brno en Pilsen waren er demonstraties.

De sociaal-democratische regeringsleider Bohuslav Sobotka bschuldigt miljardair Babis van de liberaal-populistische coalitiepartner ANO van belastingfraude en de beïnvloeding van de media en eist zijn ontslag. President Milos Zeman, die als een bondgenoot van Babis wordt beschouwd, aarzelt al dagen daarop in te gaan. De regeringscrisis in Tsjechië riskeert daarmee uit draaien op een solide constitutionele crisis, want de president heeft eigenlijk enkel representatieve bevoegdheden.

In Praag rammelden de demonstranten met hun sleutelbossen, een gebaar dat aan de vreedzame revolutie van 1989 moet herinneren. 'De grondwet staat boven Zeman' verweten ze het staatshoofd. Praag was bij de presidentsverkiezing van 2013 een bolwerk van de toenmalige conservatieve tegenkandidaat Karel Fürst von Schwarzenberg.