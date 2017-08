Tegenstandster Rwandese president Kagame verdwenen

Volgens haar broer, die in de Verenigde Staten woont, werd Rwigara dinsdag samen met vier andere familieleden meegenomen door de politie. 'De politie nam haar en alle andere aanwezigen, mijn moeder, mijn andere zus en mijn twee broers, mee', aldus Aristide Rwigara aan Reuters. Hij baseert zich op iemand die getuige was van de inval. 'Ze boeiden iedereen en namen lukraak dingen uit het huis mee: telefoons, computers, juwelen, alles.' Hij zei niet te weten waar de politie zijn familie heen had genomen. 'Ik vrees het ergste.'

De politie ontkent dat ze opgesloten werd. Politiewoordvoerder Theos Badege zei woensdagavond aan Reuters 'zeker te zijn dat ze niet opgepakt werd'. Wel loopt er een onderzoek naar belastingontwijking en valsheid in geschrifte.

Werd vader Rwigara omgebracht door regime?

In de aanloop naar de verkiezingen beschuldigde Rwigara Kagame er verschillende keren van geen kritische stemmen toe te laten. De 35-jarige politica kreeg van de kiescommissie echter geen toelating voor haar kandidatuur. Rwigara kon volgens de kiescommissie niet deelnemen aan de verkiezingen omdat ze niet genoeg handtekeningen van aanhangers kon indienen en omdat sommige handtekeningen van personen waren die al overleden waren.

Vader Rwigara, een rijke zakenman, was in de jaren 90 een belangrijke steunpilaar voor het regime. In 2015 kwam hij om bij een auto-ongeval waar, volgens de familie, het regime achter zat. 'Dit is geen geïsoleerd incident: dit begon allemaal voor de moord op mijn vader.'

Rwanda-expert Bert Ingelaere wees er in de aanloop naar de verkiezingen al op dat Rwigara een potentiële bedreiging vormt voor Kagame en zijn RPF omdat ze, net als de president, uit de Tutsi-elite komt.