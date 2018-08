Taiwan verbreekt diplomatieke banden met El Salvador

Alle bilaterale samenwerkingsprojecten zullen beëindigd worden. We zullen beginnen met het terugroepen van alle diplomatiek personeel en de technische teams', verklaarde de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu op een persconferentie in Taipei. Pekings principe 'één China' vereist dat andere landen formele erkenning van Taiwan laten varen in ruil voor banden met de Volksrepubliek.

Sinds mei hebben naast El Salvador ook Burkina Faso en de Dominicaanse Republiek met Taiwan gebroken ten gunste van China. Sinds het aantreden in mei 2016 van de Taiwanese president Tsai Ing-wen, die naar onafhankelijkheid streeft, heeft Peking de druk op het eiland opgevoerd.

Volgens het Chinese officiële persbureau Nieuw China hebben de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Salvadoraanse ambtgenoot Carlos Castaneda dinsdag een verklaring ondertekend over het opzetten van diplomatieke relaties.