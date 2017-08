Steve Bannon na ontslag: 'Het presidentschap van Trump is voorbij'

'We hebben nog altijd een massabeweging', aldus Steve Bannon in het conservatieve opinieblad The Weekly Standard, 'en we zullen iets maken van dit presidentschap van Trump. Maar dat presidentschap (waar Bannon voor gevochten heeft, nvdr) is voorbij. Het zal iets anders worden. En er zullen allerlei gevechten gevoerd worden. En er zullen goede en slechte dagen zijn. Maar dat presidentschap is voorbij'.

In het gesprek kondigt Bannon ook aan dat hij terugkeert naar de populistisch rechtse website Breitbart, die hij leidde alvorens hij campagneleider en later hoofdstrateeg werd van Donald Trump.

'Nu is het aan Trump. De weg voorwaarts inzake economisch nationalisme en migratie, en zijn vermogen om vrijelijk te handelen... Ik denk dat zijn vermogen om iets gedaan te krijgen - en meer in het bijzonder de grotere dingen, zoals de muur, de grotere, bredere dingen waarvoor we gevochten hebben - zoveel moeilijker zullen zijn.'

'De oppositie vernietigen'

Bannon stuurt zware verwijten aan de traditionele Republikeinen.

'Het Republikeins establishment heeft geen belang bij Trumps succes op deze punten. Zero. Er was een halfhartige poging om Obamacare te hervormen, er was geen belangstelling voor infrastructuur, ze zullen een klassieke Republikeinse wet over belastingen stemmen'.

'Waar Trump campagne over voerde - de muur aan de grens, waar is het geld voor die muur, een van centrale campagnepunten - waar zijn ze gebleven? Hebben ze zich verenigd overkeeren migratiewet? Op welk punt van Trumps progamma - behalve belastingvermindering - waar hebben ze Trumps programma ondersteund? Dat hebben ze niet gedaan'.

Ze zullen verder proberen Trump te matigen, aldus Bannon.

Vrijdag raakte bekend dat hoofdstrateeg Bannon het Witte Huis verlaat.

In het artikel herhaalt Bannon dat hij op 7 augustus zelf zijn ontslag heeft aangeboden, al beweren andere bronnen dat hij vrijdagochtend niet eens wist dat hij zou worden ontslagen.

Bannon, die als hoofdstrateeg de meest uitgesproken pleitbezorger was van Trumps economisch nationalisme, en van diens antimigratiestandpunten, vocht in het Witte Huis robbertjes uit met wat hij noemde de 'Democraten' en de 'globalisten', zoals Trumps schoonzoon Jared Kushner.

Hij beweert in The Weekly Standard dat hij zal genieten van zijn hervonden vrijheid. 'Ik voel me uitgelaten. Nu ben ik vrij. Ik heb mijn handen terug op mijn wapens. Iemand zei: het is Bannon the Barbarian. Ik ga zeker de oppositie vernietigen. Daar is geen twijfel over. Ik bouwde een fucking machine bij Breitbart. En nu keer ik terug, met meer kennis, en we zullen de machine aanvuren. We zullen het toerental opvoeren'.

Bannon sounded like he'd just consumed 40 Red Bulls -- Joshua Green (@JoshuaGreen) August 18, 2017

Na een ander interview, met de site Bloomberg, noteerde journalist Joshua Green dat Bannon klonk alsof hij net 40 Red Bulls had gedronken.

In dat interview sloeg Bannon een wat meer gematigde toon aan: 'Als er enige twijfel is, laat me duidelijk zijn: ik verlaat het Witte Huis en trek ten strijde voor Trump tegen zijn vijanden, in het parlement, in de media en in de bedrijfswereld'.