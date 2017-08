Trumps omstreden raadgever Steve Bannon verlaat Witte Huis

Steve Bannon, de controversiële raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump, stapt op - of moet opstappen - uit het Witte Huis. Vrijdag was zijn laatste 'werkdag' als raadgever.

In een communiqué zegt persverantwoordelijke Sarah Huckabee Sanders dat Bannon en stafchef John Kelly van het Witte Huis het 'beiden eens waren dat dit Bannons laatste dag' zou worden.

Hoewel het communiqué de gebruikelijke lofbetuigingen niet spaart, lijkt het erop dat Bannon niet uit eigen beweging is opgestapt. Bannon is overigens oud-hoofdredacteur van de extreemrechts gezinde site Breitbart. Na de gebeurtenissen in Charlottesville vorig weekend bleek het een moeilijke zaak voor president Trump om het extreemrechtse geweld aldaar onvoorwaardelijk te veroordelen.

Nigel Farage, voormalige partijleider van de eurosceptische UK Independence Party (UKIP), heeft via Twitter alvast zijn teleurstelling laten blijken over het vertrek van Bannon uit het Witte Huis.

Very sorry to see my friend Steve Bannon go. His political brain will be hard to replace.