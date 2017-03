Standing Rock-demonstranten trekken naar Washington DC

In de afgelopen weken zijn de verschillende kampen in Standing Rock ontruimd door de politie van de staat North Dakota en het Bureau van Indianenzaken. Maar zoals de 'waterbeschermers', zoals ze zichzelf noemen, eind februari al tegen Knack zeiden, ze geven niet op. Vrijdag trokken duizenden demonstranten, van het Sioux-volk en allerlei andere stammen, door de straten van Washington DC om te protesteren tegen de Dakota Access Pipeline (DAPL).

In andere delen van het land, onder andere in Pennsylvania, Texas en Florida zijn al kleinschalige protesten ontstaan tegen pijpleidingen die vlak langs reservaten lopen. Standing Rock is voor velen een inspiratiebron om verzet te blijven bieden tegen de aanleg van commerciele pijpleidingen.