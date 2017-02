Het protest in Standing Rock zet door: 'Trump kan zijn gelijk halen bij de rechter, maar wij zullen niet verdwijnen'

De sfeer is gespannen in Standing Rock op de dag van de geplande ontruiming van Oceti Sakowin, het grootste van de verschillende kampen in het reservaat in de Amerikaanse staat North Dakota. In Sacred Stone, het eerste protestkamp dat in april 2016 werd opgericht door Ladonna Allard, verzamelt een groep veteranen zich. 'We gaan richting Oceti om de grootmoeders te beschermen', zegt Joe Plouff, een 67-jarige veteraan en voormalig parlementslid van de staat Wisconsin. 'Als je niet bereid bent gearresteerd te worden, laat ik je zien waar je kunt toekijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Wie met met ons meegaat het kamp in, loopt het risico gearresteerd te worden.'

