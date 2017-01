Staat Washington vecht inreisverbod voor moslimlanden aan

De Democratische bewindsman zegt dat het door de Republikeinse president Donald Trump ingestelde inreisverbod voor onderdanen uit zeven moslimlanden gezinnen in zijn staat heeft gescheiden, dat het zijn economie schaadt en zijn "soeverein belang om een welkome plaats voor immigranten en vluchtelingen te zijn ondermijnt". Een districtsrechtbank is gevraagd sleutelelementen uit het decreet ongrondwettelijk te verklaren en de implementatie ervan meteen te laten stoppen. "Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet", zei Bob Ferguson op een persconferentie.

Washington is first state to sue Trump over immigration order https://t.co/rbRNBA6SER pic.twitter.com/BRxHk5PB5r -- seattlepi (@seattlepi) January 30, 2017

"En in de rechtszaal is het niet altijd hij die het luidst roept die het haalt. Het is de Grondwet." De nooit geziene klacht spitst zich niet alleen op het staatshoofd toe, maar ook hoge ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

VS-diplomaten protesteren in memorandum

Binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben een aantal diplomaten en werknemers zich aangesloten bij een memorandum tegen het inreisverbod.

Dat heeft Mark Toner, een woordvoerder op het ministerie, bevestigd.

De kaders en diplomaten maakten gebruik van een officieel "dissidentenkanaal" om te protesteren tegen het presidentiële decreet. Over de inhoud van het memorandum, en het aantal ondertekenaars, gaf Toner geen details.

Maar eensluidende lekken, onder meer bij ABC en The Guardian, leverden enkele citaten op.

"We zijn beter dan deze ban", citeren die media het ontwerp-memorandum. Die ban is "in tegenspraak met de kern van Amerikaanse en grondwettelijke waarden die wij, als federale werknemers, onder ede hebben beloofd te verdedigen. Een politiek die de deuren sluit voor meer dan 200 miljoen rechtmatige reizigers in de hoop om een klein aantal tegen te houden die Amerikanen kwaad willen berokkenen zal dit land niet veiliger maken. Daar bovenop druist deze aanpak in tegen Amerikaanse waarden als niet-discriminatie, fair play en het verwelkomen van buitenlandse bezoekers en migranten".

White House press secretary Sean Spicer on travel ban: "Being able to come into America is a privilege, not a right" https://t.co/Rzs1xIkIF6 -- CNN (@CNN) January 30, 2017

Trumps woordvoerder Sean Spicer toonde geen begrip voor de betrokken ambtenaren: "ofwel aanvaarden ze dit programma", verklaarde hij, "ofwel stappen ze op".

En ook: "Naar de VS komen is een voorrecht, geen recht".

Werknemers van Buitenlandse Zaken hebben hun dissidentenkanaal ook gebruik om tegen de vorige president te protesteren, met name rond diens politiek inzake Syrië.

In dit geval heeft het ministerie geen minister om het memorandum aan te overhandigen. Rex Tillerson zal wellicht woensdag door de Senaat als minister worden bekrachtigd.

(Belga/RR)