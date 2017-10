Spookstad Hebron: nergens is de haat zo tastbaar

Nederzettingen zijn er veel op de Westelijke Jordaanoever, maar alleen in Hebron levens joodse kolonisten in het hart van een Palestijnse stad. Van nabuurschap is geen sprake, de kolonisten hebben zich met het behulp van het leger verschanst. Op stap met Breaking The Silence in een stad die kreunt onder de religieuze haat.