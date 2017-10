Knack trok door de Westelijke Jordaanoever: 'Het wordt hier stilaan onleefbaar'

Na vier dagen op de Westoever dringt zich een voorlopig besluit op. De Israëlisch-Palestijnse kwestie? Er is geen nieuws - en dat is meteen het slechte nieuws. We hebben met een groep journalisten staan aanschuiven bij checkpoints. We bezochten bedoeïenenclans die door nieuwe of zich steeds verder uitbreidende nederzettingen worden bedreigd. We reden over vierbaans autosnelwegen waar alleen gele of Israëlische nummerplaten toegelaten zijn, terwijl we in de verte de lokale wegen zagen waar auto's met groene, Palestijnse nummerplaten lange files vormden voor alweer een volgende checkpoint. We telden zo veel muren, hekken en wachttorens dat we er ons oriëntatiegevoel bij verloren. We ontmoetten niet alleen Palestijnen maar ook Israëlische mensenrechtenactivisten die zich hardnekkig blijven verzetten tegen de al vijftig jaar aanslepende bezetting van de Westelijke Jordaanoever, een engagement dat almaar moeilijker valt in een land waar zowel de regering als de publieke opinie een forse ruk naar rechts heeft gemaakt. Van die regering of publieke opinie konden we geen poolshoogte nemen. We reisden op uitnodiging van de Europese Vertegenwoordiging bij de Palestijnse Autoriteit. Embedded, dus. Maar dat doet letterlijk noch figuurlijk afbreuk aan de muren die we hebben gezien.

...