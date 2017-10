Spaanse regering beslist: 'Catalaanse regering weg en nieuwe verkiezingen'

De Spaanse regering heeft, zoals donderdag aangekondigd, het formele proces opgestart om de autonomie van Catalonië op te schorten. Bovendien wordt de Catalaanse regering uit haar functie ontheven en moeten er nieuwe regionale verkiezingen komen. Dat heeft premier Mariano Rajoy bekendgemaakt op een persconferentie na afloop van een buitengewone ministerraad.

Daarmee roept Spanje voor het eerst het veelbesproken artikel 155 van zijn grondwet in. De maatregel komt er nadat de Catalaanse regering de voorbije week twee keer een ultimatum van Madrid om het onafhankelijkheidsstreven te laten vallen, ontweek.

Het is nu uitkijken naar de reactie van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die wordt pas rond 21 uur verwacht. Om 17 uur zal hij in Barcelona ook deelnemen aan een demonstratie van de aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheid.

'Geen andere keuze'

Rajoy verklaarde dat 'het nooit onze wens' was om het artikel in te roepen waarmee Catalonië de facto van zijn autonomie wordt ontheven. Maar de regering had geen andere keuze meer, na de 'eenzijdige en illegale' acties van de Catalanen, zo klonk het nog.

Ook wil Rajoy dat de Catalaanse minister-president Puigdemont en zijn volledige regering worden weggestuurd. Er moeten binnen de zes maanden verkiezingen plaatsvinden om een nieuw parlement in Barcelona aan te duiden, klinkt het nog.

Parlement

De maatregelen die de Spaanse regering aankondigt, moeten wel nog worden goedgekeurd door het Spaanse parlement. Wellicht zal dat vrijdag al gebeuren. De Partido Popular, de partij van Rajoy, beschikt over een meerderheid in de Senaat. Als er tegen de stemming geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, lijkt die goedkeuring dus niet meer dan een formaliteit te zijn.

Uit een peiling in opdracht van de krant El Periodico blijkt dat een meerderheid van de Catalanen voorstander is van nieuwe verkiezingen om uit de crisis te raken. De meeste Catalanen zien geen wettelijke basis voor de afsplitsing van Spanje.

Aanbod

Rajoy uitte tijdens de persconferentie voorts nog felle kritiek op Puigdemont. Hij stelde dat het gedrag van de regering in Barcelona ernstige economische gevolgen had voor de regio.

Ook hekelde hij het feit dat Catalonië de confrontatie zocht en - in tegenstelling tot wat de regio zelf beweerde - niet bereid was om de dialoog aan te gaan. Volgens Rajoy heeft Madrid wel degelijk aangeboden om over bijvoorbeeld de financiering te onderhandelen.