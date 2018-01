Spaans parket vraagt reactivatie Europees aanhoudingsbevel in Denemarken tegen Puigdemont

Dat is vernomen uit gerechtelijke bronnen. Puigdemont kwam deze ochtend aan in de Deense hoofdstad Kopenhagen, met een vlucht uit Charleroi.

Het Spaanse parket had gisteren al in een mededeling aangekondigd dat het de onderzoeksrechter die zich over de unilaterale Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring buigt om een nieuw Europees aanhoudingsbevel zal vragen, 'om aan de Deense gerechtelijke autoriteiten de arrestatie van de beschuldigde te vragen'.

Puigdemont is van plan om vandaag in Kopenhagen aan een debat aan de universiteit van Kopenhagen deel te nemen onder de titel 'Catalonië en Europa op de tweesprong voor de democratie?'.