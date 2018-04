Skripals werden vergiftigd door chemisch wapen op deurklink

'Volgens onze informatie kunnen we de interesse van de Russische inlichtingendiensten voor de Skripals terugbrengen tot 2013', zei Sedwill vrijdag. Zo zouden Russische cyberspecialisten de mailaccounts van dochter Joelia al sinds dat jaar onderzoeken, staat te lezen in de brief. De Britse veiligheidsadviseur is er ook van overtuigd dat Rusland in de voorbije tien jaar novitsjok - de substantie waarmee de Skripals vergiftigd werden - heeft geproduceerd, zij het in kleine hoeveelheden. Dat gebeurde onder een chemisch wapenprogramma waarbij de Russische president Vladimir Poetin 'nauw betrokken was', schrijft hij. Via dat programma kregen Russische agenten een opleiding om dat soort wapens te gebruiken, bijvoorbeeld door het aan te brengen op deurklinken.

Sergej en Joelia Skripal kwamen begin maart inderdaad via een deurklink bij vader Skripal thuis in contact met novitsjok.

Volgens Londen zit het Kremlin achter de vergiftiging van de Skripals. Zij baseren hun beschuldigingen op het feit dat het zenuwgas novitsjok werd gebruikt, dat volgens hen in Rusland gemaakt wordt. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt dat het inderdaad om novitsjok ging, maar wijst niemand met de vinger. Moskou zelf ontkent dat het achter de vergiftiging zit.