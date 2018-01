'Shutdown' in VS: nieuwe stemming op komst maar intussen gaan overheidsdiensten dicht

Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, wilde zondagnacht een voorstel ter stemming voorleggen, waarbij de geldstromen tot 8 februari verzekerd zouden worden, en de Republikeinen zich ertoe zouden verbinden tegen dan een akkoord na te streven over de 'Dreamers', de kinderen van illegale migranten, die eigenlijk geen ander land gekend hebben dan de VS. Onder president Obama hadden zo'n 700.000 Dreamers een semilegale status gekregen, die vanaf maart vervalt. Vanaf maart dreigen ze het land uitgezet te worden.

Maar Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten, vond de tegemoetkomingen te gering en niet concreet genoeg, en zei verder te willen onderhandelen.

McConnell trok daarop zijn voorstel in en verplaatste de stemming naar maandagmiddag (18 uur Belgische tijd).

Vrijheidsbeeld

Het Amerikaanse Congres slaagt er al tijden niet in een begroting in te dienen zodat men afhangt van noodbudgetten.Vrijdag weigerden de Democraten de Senaat aan een grote meerderheid te helpen en de nieuwe noodbegroting goed te keuren zonder dat er maatregelen ten gronde voor onder meer de Dreamers tegenover zouden staan.

Sindsdien is er geen geld meer voor 'niet-essentiële diensten'.

Dat zal vandaag maandag echt voelbaar worden, al hebben een aantal 'attracties' zoals het Vrijheidsbeeld in New York, en de dierentuin in Washington, aangekondigd dat ze maandag nog open zullen gaan.

Opvallend is hoe afwezig de president is in de onderhandelingen, die vooral gevoerd worden in de Senaat.