Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

'Shutdown' in de VS: wat gaat dicht en wat blijft open?

Als je een Amerikaans museum of een nationaal park wilt bezoeken, is de kans reëel dat je volgende week voor een gesloten deur staat. Als je een brief wilt versturen, komt hij wel aan. Alle 'niet-essentiële' werknemers van de overheid moeten tijdens de shutdown thuisblijven.