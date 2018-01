'Government shutdown' in VS in werking getreden

Bij een laatste stemming vrijdag in de Senaat werd niet de vereiste meerderheid van 60 senatoren behaald om het wetsontwerp over een tijdelijke begroting tot 16 februari goed te keuren. Volgens New York Times stemden 50 senatoren voor en 49 tegen. Bij de tegenstemmers waren ook vier Republikeinen. Vijf Democraten stemden voor het beëindigen van het debat.

Een shutdown betekent dat de meeste overheidsdiensten worden bevroren, buiten die diensten die als 'essentieel' worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een shutdown wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers.

De shutdown treedt in werking op de dag dat de Republikeins president Donald Trump net één jaar aan de macht is. Het Witte Huis geeft de Democraten de schuld van het feit dat het zo ver is kunnen komen. Enkele minuten voor het verstrijken van de deadline plaatste Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders een verklaring op Twitter over wat ze de 'Schumer Schutdown' noemde. Dat laatste is een verwijzing naar Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat.

'Vanavond plaatsen ze de politiek boven onze nationale veiligheid, families van militairen, kwetsbare kinderen en het vermogen van ons land om alle Amerikanen te dienen', klonk het in de mededeling. 'We zullen niet onderhandelen over de status van onwettige immigranten terwijl de Democraten onze wettige burgers gijzelen met hun roekeloze eisen. Dit is het gedrag van dwarsliggende losers, niet van wetgevers', aldus het Witte Huis.

De Democraten repliceerden dat de Republikeinen verantwoordelijk zijn voor het beheer van een regering die in hun handen is. 'Een Republikeinse president zetelt in het Witte Huis, en de Republikeinen hebben een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat', zei Nita Lowey, die voor de Democraten zetelt in het Huis van Afgevaardigden. 'Het is schandalig dat zelfs met een eenvormige controle over de regering, de meerderheid geen koers kan uitzetten om de regering draaiende te houden, de meest elementaire verantwoordelijkheid van het Congres.'