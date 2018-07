Reynders: Anti-IS-coalitie blijft Iraakse autoriteiten bijstaan

Vertegenwoordigers van de landen die deel uitmaken van de internationale coalitie, waren in Brussel bijeengekomen in de marge van de NAVO-top in de Belgische hoofdstad. Mede door de acties van die coalitie beschikt IS na een vier jaar durende strijd niet langer over grondgebied in Irak. In het oosten van Syrië bezet de terreurgroep wel nog altijd enkele 'verzetshaarden', zo zegt Didier Reynders.

Dat het IS-territorium in Irak compleet verdampt is, wil volgens de minister evenwel niet zeggen dat de operatie in dat land wordt stopgezet. 'De coalitie zal met stabilisatie-operaties aanwezig blijven in Irak', verklaarde Reynders na afloop van het coalitie-overleg, waaraan ook de Iraakse eerste minister Haider al-Abadi deelnam.

Het doel in Irak is om het leger bij te staan. Daarbij wordt volgens Reynders ook de nadruk gelegd op het 'inclusieve karakter' van het leger, wat inhoudt dat alle bevolkingsgroepen in het land voldoende vertegenwoordigd moeten zijn. Op die manier moet vermeden worden dat groepen die zich uitgesloten voelen, een nieuwe gewelddadige opstand beginnen.

Reynders beklemtoonde ook dat België 'actief betrokken' blijft binnen de coalitie. In mei werd de Belgische deelname aan de coalitie opgetrokken van 43 naar 114 personen.