Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Rechtse commentaren over Charlottesville: 'Heeft Trump wel een moreel besef?'

De Amerikaanse rechtse commentaren over de dodelijke aanslag en rellen in Charlottesville zijn doorgaans kritisch voor president Donald Trump, die de aanslag eerst slechts in vage termen veroordeelde. Maar er is ook een harde kern van commentatoren die de linkse tegenbetogers in dezelfde mate berispt als de neonazi's.