Trump over extreemrechts geweld in Charlottesville: 'Racisme is kwaadaardig'

In het Witte Huis kwam president Donald Trump vandaag terug op het geweld in Charlottesville. Daar reed een extreemrechtse betoger een jonge vrouw dood, een deelneemster van een tegenbetoging.

De president kreeg de afgelopen dagen heel wat kritiek, ook uit eigen partij, omdat hij het geweld niet uitdrukkelijk genoeg veroordeelde. In een eerste reactie had hij het enkel over 'geweld van vele kanten'.

De betoging, Unite the Right, werd ook bijgewoond door de racistische KKK, neo-nazi's en white supremacists. Op beelden is te zien hoe verschillende deelnemers de Hitlergroet brengen.

'Racisme is kwaadaardig', steldt Donald Trump vandaag. Hij stelde dat er geen plaats is voor haat en racisme in de Verenigde Staten. Eerder op de dag had Mike Pence ook al de groeperingen bij naam genoemd, maar die had ook kritiek op de media.

Volgens The New York Times zou onder meer de nieuwe stafschef John Kelly Trump aangemaand hebben om een verklaring af te leggen. Deze namiddag nam de CEO van geneesmiddelenbedrijf Merck al ontslag uit een adviesraad van de president, uit protest tegen de vage reacties van Trump. De president zelf reageerde op Twitter zeer boos.