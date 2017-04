Reacties na #Monsantopapers: Europese socialisten willen onderzoekscommissie

De Amerikaanse chemiereus Monsanto schreef zelf wetenschappelijke studies en zocht 'geloofwaardige' wetenschappers om hun naam op dat onderzoek te zetten. Doel: voor­komen dat de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup verboden zou worden. Dat blijkt uit honderden mails die Knack.be kon inkijken.

Het Europees Voedselagentschap (EFSA) oordeelde vorig jaar dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en dus verder in de EU verkocht mag worden. EFSA baseerde zich daarvoor op wetenschappelijke studies aangeleverd door de industrie.

'Wij vragen een onderzoekscommissie over Monsanto', zeggen het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS) en zijn Franse fractiegenoot Eric Andrieu (PS) . 'We schrijven ook een brief aan Jean-Claude Juncker (de voorzitter van de Europese Commissie, nvdr.) om hem te vragen de erkenning van glyfosaat in de EU niet te verlengen. We moeten deze gewetenloze multinationals, die de gezondheid van onze consumenten bespotten, beteugelen.'

'Het lijdt geen twijfel dat veel Monsantoproducten bijzonder gevaarlijk zijn voor onze burgers', zeggen Tarabella en Andrieu. ' Europa moet met zijn vuist op tafel kloppen en laten het zien dat het de burgers van de globalisering beschermt. Anders zal het ophouden te bestaan.

Overname door Bayer

Om een onderzoekscommissie te installeren, moet een kwart van het Europees Parlement die willen. De beslissing komt voor op de volgende vergadering van de landbouwcommissie, op 2 en 3 mei.

Nog opvallend: Tarabella en Andrieu vragen aan het directoraat-generaal van de Concurrentie van de Europese Commissie om voedselveiligheid te integreren in de kwaliteitscriteria waaraan de overname van Monsanto door het Duitse concern Bayer wordt afgetoetst. 'De Europese Commissie moet de burgers van deze fusie, die een ramp zou worden voor de voedselzekerheid van honderden miljoenen Europeanen, moet beschermen. Wij vrezen dat de wil van Duitsland om Bayer te verdedigen een rem wordt in het blokkeren van besluiten voor Monsanto producten!'

Eerder zei Europarlementslid Bart Staes (Groen) in De Standaard dat er vragen gesteld kunnen worden bij de geloofwaardigheid van EFSA. 'Het Europees voedselagentschap baseert zich nu alleen op studies die door de industrie zijn aangeleverd. Ik heb twijfels of we nog kunnen geloven dat glyfosaat niet kankerverwekkend is', klinkt het.

Staes: 'De studies waarop EFSA zich baseerde zijn geheim, omdat ze door de industrie zelf zijn aangeleverd en dus bedrijfsgevoelige informatie kunnen bevatten. Europese parlementsleden, onder wie ikzelf, hebben gevraagd om de studies te mogen inkijken. De Glyphosate Task Force, die de 23 bedrijven verenigt die glyfosaat produceren, hebben dan een mediastunt uitgevoerd: we konden ze in een leeskamer op de computer lezen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. De studies zouden door onafhankelijke wetenschappers beoordeeld moeten kunnen worden. Dit is een ernstig probleem dat de geloofwaardigheid van EFSA aantast.'