Glyfosaat: veilig in de EU, mede dankzij Monsanto

Glyfosaat is het meest gebruikte herbicide in de Europese Unie. Het wordt door het Amerikaanse bedrijf Monsanto verkocht onder de merknaam Roundup en wordt breed ingezet in de landbouw. Ook op Belgische akkers wordt jaarlijks meer dan honderdduizend liter van de handige onkruidverdelger gesproeid. Boeren in de EU gebruiken het middel om de velden onkruidvrij te maken en daarna gewassen als suikerbiet te planten, of als manier om granen als tarwe en gerst te drogen voordat deze wordt geoogst en verder verwerkt.

...