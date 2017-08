Raket Noord-Korea: VN-Veiligheidsraad in spoed bijeen, Zuid-Korea rolt spierballen

De raket werd dinsdagochtend vroeg afgeschoten in de buurt van Pyongyang, hoofdstad van het communistische regime in Noord-Korea. Het gevaarte legde 2.700 km af, vloog over Japans grondgebied en kwam uiteindelijk 1.180 km van de Japanse kust terecht in de Stille Oceaan. Het was voor het eerst sinds er in 2009 een langeafstandsraket werd afgevuurd dat er nog eens een Noord-Koreaanse raket door het Japanse luchtruim vloog.

Verschillende landen hebben de nieuwe rakettest al veroordeeld. Japan en de Verenigde Staten riepen de VN-Veiligheidsraad bijeen. Die komt dinsdagmiddag in spoedzitting bijeen.

Abe en de Amerikaanse president Donald Trump hebben trouwens afgesproken om de 'druk op Noord-Korea te verhogen', klinkt het nog in Tokio.

Gebombardeerd

De Zuid-Koreaanse luchtmacht heeft intussen op vraag van de president enkele manoeuvres uitgevoerd als reactie op de raketlancering. Dat melden lokale media. Vier gevechtsvliegtuigen bombardeerden een militaire oefenplek in de noordelijke provincie Ganwon-do, vlak aan de gedemilitariseerde grensstrook.

Het was de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in die tot de manoeuvres beval om aan het regime van Kim Jong-un in Pyongyang duidelijk te maken dat het bij een eventuele militaire aanval geen schijn van kans maakt, citeert het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap de woordvoerder van de president.

In de loop van dinsdagochtend heeft overigens ook Australië zijn steun uitgesproken aan Japan. Julia Bishop, de minister van Buitenlandse Zaken, liet verstaan dat Australië Japan zou bijstaan in het geval dat het Aziatische land wordt aangevallen door Noord-Korea.

Daarnaast verspreidde Zuid-Korea ook beelden van een raketlancering die ze naar eigen zeggen vorige week zelf heeft uitgevoerd, als reactie op de recente Noord-Koreaanse dreigementen, weet AP. Op beelden is te zien hoe enkele langeafstandsraketten werden afgevuurd vanop een mobiel lanceervoertuig.

Rusland 'bezorgd'

Rusland toont zich 'extreem bezorgd' over de verder oplopende spanning rond Noord-Korea. Moskou heeft schrik voor een 'escalatie'.

'Dit neigt naar een escalatie en we zijn dan ook extreem bezorgd over de algemene ontwikkelingen', zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov volgens het persbureau RIA Novosti.