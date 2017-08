Noord-Korea vuurt raket af richting Japan

De Japanse regering heeft haar bevolking gewaarschuwd dat een Noord-Koreaanse raket werd afgevuurd in de richting van het noorden van het land, meldt de Japanse zender NHK, weet CNBC. De overheid heeft de bevolking in Tohoku aangedrongen om te schuilen in stevige gebouwen of ondergrondse schuilkelders. De Japanse premier Shinzo Abe heeft al laten weten dat zijn regering er alles aan zal doen om de bevolking te beschermen. Volgens de zender NHK heeft de raket geen schade veroorzaakt.

De Zuid-Koreaanse regering heeft ondertussen bevestigd dat de raket die omstreeks 05.57 uur (plaatselijke tijd) werd afgevuurd door het Japanse luchtruim is gevlogen. De raket zou in drie delen zijn uiteengevallen en kwam terecht in de Stille Oceaan, op een 1.180 km van kaap Erimo, in het noorden van het land, zegt de regeringswoordvoerder Yoshihide Suga.

Maandag voerden de Japanse strijdkrachten nog gemeenschappelijke militaire oefeningen uit met het Amerikaanse leger. De regering liet al verstaan dat die samenwerking zal verdergezet worden in het kader van de spanningen met het Noord-Koreaanse regime.