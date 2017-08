Qatar ontkent Saoedische vliegtuigen voor Mekka-transport te blokkeren

Qatar zou volgens het officiële Saoedische persagentschap SPA beweren dat de luchtvaartmaatschappij niet over de juiste documenten beschikt, terwijl die documenten twee dagen geleden al werden ingediend.

'Die beschuldigingen zijn ongegrond', aldus een 'officiële bron' van de luchtvaartautoriteit maandag. Saoedi-Arabië sloot begin juni - samen met een heleboel andere staten in het Midden-Oosten - de grenzen met Qatar af.

Beide landen zijn in een diplomatieke rel verwikkeld nadat Riyad de Qatarezen ervan had beschuldigd terroristische groepen in de regio te steunen en onder één hoedje te spelen met aartsvijand Iran om chaos te zaaien in de Golfregio.

Woensdag stelde Saoedi-Arabië zijn grenzen opnieuw open, om Qatarezen de kans te geven de jaarlijkse hadj in Mekka bij te wonen. Koning Salman besliste echter dat enkel privévliegtuigen van Saoedische maatschappijen Qatarese pelgrims mochten oppikken op de luchthaven in Doha.