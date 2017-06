Qatar geïsoleerd: luchtverkeer zwaar verstoord, vrees voor voedseltekort

Doordat verschillende landen in het Midden-Oosten hun diplomatieke banden met Qatar verbreken, is het luchtvaartverkeer van en naar de internationale luchthaven in Doha zwaar verstoord. In het land zelf is er een stormloop op supermarkten, uit vrees voor voedseltekort.