Oxfam-medewerkers bedreigen getuigen

Dat er details gelekt werden over het misbruik van kwetsbare vrouwen, door de leidinggevende van iemand waar onderzoek naar gedaan wordt, 'resulteerde in drie van de verdachten (...) die fysiek één van de in het rapport gerefereerde getuigen hadden bedreigd en geïntimideerd', zo staat in de tekst te lezen.

Het rapport volgt op de ontkenning van Oxfam dat de ngo schandalen rond verondersteld seksueel misbruik van mogelijk minderjarige meisjes door medewerkers in Tsjaad in 2006 en Haïti in 2011 heeft toegedekt. Ofxam zegt met de Haïtiaanse regering te willen praten en de betrokken autoriteiten de namen van betrokkenheid in seksueel wangedrag te hebben doorgespeeld.

Volgens het rapport is een man de laan uitgestuurd en een andere opgestapt na het 'pesten en intimideren' van andere medewerkers. Een derde behield zijn job, maar kreeg wel een verlengde probatieperiode.

Concreet worden medewerkers beschuldigd van 'seksuele exploitatie, fraude, veronachtzaming en nepotisme'. 'Geen van de aanvankelijke betichtingen omtrent fraude, nepotisme of gebruik van minderjarige prostituees had substantie tijdens het onderzoek hoewel niet uitgesloten is dat iemand van de prostituees minderjarig was', luidt het.