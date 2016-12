Obama bant olieboringen in gigantisch zeegebied - op basis van 'obscure wet'

De maatregel, die geen uitstaande vergunningen voor olie- of gaswinst in de weg staat, maar die tot dusver onontgonnen zeegebied zal beschermen, moet volgens het Witte Huis "samen met Canada's parallelle acties een gevoelig en uniek ecosysteem beschermen, dat niet vergelijkbaar is met een ander gebied op aarde". De bescherming gaat, aldus een mededeling, uit van "de wetenschappelijke inschatting dat zelfs met de hoge veiligheidsnormen die onze beide landen hanteren het risico van een olielek in de regio aanzienlijk is en ons vermogen om de gespilde olie op te kuisen in een gebied met moeilijke werkomstandigheden beperkt is".

Barack Obama beroept zich voor deze ban op wat The New York Times "een obscure clausule in een wet uit 1953" noemt, de Outer Continental Shelf Lands Acts. Die wet geeft volgens het Witte Huis de president de autoriteit om eenzijdig zo'n besluit te nemen.

Koraalgebied

In het verleden, aldus de Times, werd de wet gebruikt om tijdelijk kleinere kustgebieden te beveiligen, maar nu gaat het over honderdduizenden vierkante kilometer, van Virginia tot Maine, en langs de kust van Alaska. Van het gebied in de Noordelijke IJszee dat als federaal land wordt beschouwd, zal onder de maatregel zowat 98 procent vrij van olieboringen blijven. Canada sluit zich daar in zijn noordelijke zeegebieden bij aan, zij het dat dit land om de vijf jaar een nieuwe evaluatie zal maken.

In de Atlantische Oceaan wordt in het besluit van Obama 465.000 vierkante kilometer diepwater koraalgebied beschermd. In dat gebied komen onder meer zeldzame vissoorten voor.

Obama has banned drilling in parts of the Atlantic and Arctic, a move he said couldn't be reversed by a successor https://t.co/229KzsUttn -- The New York Times (@nytimes) December 20, 2016

Volgens de Times vinden medestanders van Obama het gebruik van de wet "creatief", terwijl de tegenstanders het hebben over machtsmisbruik

Achterliggende reden van Obama's drastische aanpak is dat de president milieubeschermende maatregelen wil achterlaten die Donald Trump niet zomaar ongedaan kan maken.

In The Washington Post maakte een woordvoerder dat met zoveel woorden duidelijk: "Er is geen autoriteit (binnen de geciteerde 'obscure' wet, red.) voor een latere president om de ban ongedaan te maken... Ik kan niet voorspellen wat het Congres in de toekomst zal doen". Het parlement kan eventueel wel een einde stellen aan de "permanente" bescherming van Obama.

Juridisch bezwaar

De beslissing tot een verbod op offshore boren voor dit gigantisch gebied zal bijna zeker voor de rechtbank aangevochten worden. "We zien niet in hoe dit permanent kan zijn", zegt Andrew Radford aan de Times. Radford is adviseur binnen het American Petroleum Institute, en een lobbyist voor oliemaatschappijen.

De man die Donald Trump tot verantwoordelijke van het milieuagentschap EPA wil benoemen, Scott Pruitt, staat op vele punten diametraal tegen wat Obama probeerde te bereiken. Hij heeft als Attorney-General van Oklahoma geijverd voor het afschaffen van milieubeschermende maatregelen en staat bekend als een vriend van de olie-industrie.

Trump zelf heeft zich herhaaldelijk voor oliewinning op zee uitgesproken, en voor nieuwe boringen.