Moskou dreigt met nieuwe diplomatieke maatregelen tegen VS, en verbrandt 'objecten' in San Francisco

Dat consulaat moest vrijdag om middernacht gesloten zijn, zo besliste het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eerder.

'De Amerikaanse geheime diensten hebben de intentie om op 2 september een huiszoeking uit te voeren op het consulaat in San Francisco, en in de appartementen van de mensen die in het gebouw wonen en onschendbaarheid genieten', aldus een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Die maatregel 'vormt een directe bedreiging voor de veiligheid van de Russische burgers', voegde ze eraan toe. De Russische diplomaten en hun families moeten zaterdag hun woning verlaten tussen 10 en 12 uur.

Donkere rook

'Het gaat om het binnendringen van een consulaat en de woningen van diplomatiek personeel, dat bovendien op straat gezet wordt om de agenten van de FBI niet te hinderen', aldus de woordvoerster. 'We protesteren resoluut tegen deze handelwijze van Washington, die indruist tegen het internationaal recht. En zoals gebruikelijk in de diplomatie, behouden we de mogelijkheid om vergeldingsmaatregelen te nemen', luidt het.

Kort voor deze mededeling de wereld werd ingestuurd, meldde de Amerikaanse conservatieve zender Fox News dat er donkere rook uit de schoorsteen van het consulaat ontsnapte. De brandweer van San Francisco begaf zich naar het consulaat nadat een aantal oproepen van ongeruste mensen binnengelopen waren. De hulpdiensten lieten echter al snel weten dat het niet om een brand ging. Een woordvoerster van de brandweer gaf te kennen dat het personeel van het consulaat objecten aan het verbranden is.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan Rusland opgelegd om zijn consulaat in San Francisco te sluiten, na de 'ongerechtvaardigde' grootschalige uitwijzing van meer dan de helft van het Amerikaans diplomatiek personeel. Daarnaast eisen de VS tegen zaterdag een beperking van de Russische diplomatieke aanwezigheid in Washington en New York met de sluiting van een afdeling van de kanselarij in Washington en een afdeling van het consulaat in New York. Na de aanpassingen hebben beide landen nog drie consulaten op elkaars grondgebied.