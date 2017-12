Mensenrechten zoek in Filipijnen: politie vermoordt gewonde vrouw op weg naar ziekenhuis

De Filipijnse president Rodrigo Duterte wordt in het buitenland hevig bekritiseerd omwille van zijn bloedige 'oorlog tegen drugs', die gepaard gaat met onrechtmatig politiegeweld en duizenden dodelijke slachtoffers.

Delen Mensenrechtenorganisaties schreeuwen moord en brand en ook de internationale gemeenschap fronst de wenkbrauwen.

De politie werd naar een buitenwijk van Manilla gesommeerd wegens een schietpartij die gelieerd was aan een burenruzie. Eens ter plaatse openden de agenten het vuur op een bestelwagen in de waan dat daarin een schutter zat. In werkelijkheid vervoerde het busje een vrouw die bij de eerste schietpartij gewond raakte, liet Moises Villaceran van de lokale politie weten. Twee personen werden gedood en nog eens twee anderen raakten gewond, luidde het.

Er is inmiddels een onderzoek gestart en de negen agenten die bij de feiten betrokken waren, zijn voorlopig op non-actief gezet.

De 72-jarige Duterte werd in 2016 verkozen nadat hij tijdens zijn campagne beloofde om de drugshandel resoluut een halt toe te roepen en 100.000 dealers en gebruikers uit de weg te ruimen. Daarbij worden ook burgermilities ingezet.

Sinds zijn aantreden kondigde de politie aan al ongeveer 4000 mensen te hebben doodgeschoten. Nog eens 2000 personen zijn door onbekenden gedood en duizenden anderen werden in onduidelijke omstandigheden vermoord, zo blijkt uit cijfers van de politie.

Mensenrechtenorganisaties schreeuwen moord en brand en ook de internationale gemeenschap fronst de wenkbrauwen omwille van de vele bloedige eliminaties, maar in eigen land blijft Duterte erg populair. Terwijl de bevolking meent dat de veiligheid is verbeterd onder zijn heerschappij, beschuldigt de oppositie de president van het massaal orkestreren van buitengerechtelijke executies door corrupte agenten en milities.