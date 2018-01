Marokko wil Belgische Marokkanen arresteren voor betrokkenheid bij protestbeweging Rif

Sinds oktober 2016 protesteren duizenden Riffijnen voor betere werkgelegenheid, gezondheidszorg, educatie en minder corruptie in hun regio. Sinds mei 2017 arresteerde de Marokkaanse politie al zo'n duizend demonstranten uit de regio. Vandaag zitten nog drie- tot vierhonderd Marokkanen gevangen. De meesten zitten vast in de gevangenis in de regio Al Hoceima, het epicentrum van de protesten, maar de leiders blijven gevangen in Casablanca.

