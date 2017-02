Louvre opent de deuren na aanslag

Om 08.30 uur zaterdagmorgen gingen de deuren van het museum opnieuw open. Op dat moment stonden de toeristen al in rijen aan te schuiven om een glimp van Leonardo Da Vinci's La Gioconda op te vangen, meldt het persagentschap AFP.

Het Louvre, het meest bezochte museum wereldwijd, moest door de aanval op vier militairen vrijdagnamiddag de deuren sluiten. Toeristen worden onderworpen aan een strenge veiligheidscontrole, merkt de AFP-journalist op. Op het moment van de aanval waren er meer dan duizend bezoekers aanwezig in het museum. Zij moesten daar blijven tot de ordediensten de rugzak van de dader hadden gecontroleerd op mogelijke explosieven. Ook het winkelcentrum 'Le Carrousel du Louvre' in de buurt van het museum is overigens zaterdag opnieuw geopend.

Intussen raakte zaterdag ook bekend dat de verdachte van de aanval op de militairen niet langer in levensgevaar verkeer, meldt een bron dicht bij het onderzoek. De man probeerde met een machete de militairen aan te vallen en zou daarbij 'Allah Akbar' geroepen hebben. Een militair raakte gewond, de verdachte werd in de buik geschoten.

De verdachte is naar verluidt een 29-jarige Egyptenaar die in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft, maar meer informatie wou de procureur van Parijs vrijdagavond niet kwijt. De man raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hoewel zijn toestand 'verbeterd' is, kan hij nog niet ondervraagd worden, zegt dezelfde bron.

Omdat de man nog niet aan de tand werd gevoeld, kan er nog niets over zijn motief worden gezegd. Maar de Franse president François Hollande liet vrijdagavond al weten dat er 'geen twijfel' over kon bestaan dat het om een 'terroristische daad' ging.