Loup Bureau, Franse journalist die in Turkije opgepakt werd, is weer in Frankrijk

De Franse journalist Loup Bureau, student aan de Brusselse journalistenschool IHECS, is zondag iets voor 09.00 uur aangekomen in de Franse hoofdstad Parijs. Dat meldt de NGO Reporters zonder Grenzen. De man had meer dan 50 dagen in de cel gezeten in Turkije, alvorens het land uitgezet te worden.