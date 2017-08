Brusselse student journalistiek in Turkse cel

De 27-jarige Fransman Loup Bureau, student journalistiek aan de Brusselse hogeschool Ihecs, werd op 1 augustus op de Turks-Iraakse grens gearresteerd. 'Sindsdien zit hij in een Turkse gevangenis', zegt Olivier Coppens namens de studentenvereniging van Ihecs. 'Wat de precieze aanklacht luidt, is niet erg duidelijk. Hij zou verdacht worden van terroristische activiteiten en sympathie voor de Koerdische separatisten. Maar dat is onzin. Hij was op weg naa...