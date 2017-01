Islamitische Staat vernielt opnieuw erfgoed in Palmyra

Strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) hebben in de historische stad Palmyra het Romeinse amfitheater vernield. Dat bericht het Syrische staatspersagentschap Sana vrijdag. Daarnaast werd onder meer nog de tetrapylon door de jihadisten bewerkt. De vernielingen zouden donderdag zijn aangericht.

IS heroverde Palmyra, dat erkend is als werelderfgoed door de Unesco, vorige maand op de Syrische regeringstroepen. De terreurgroep had eerder de controle over de stad tussen mei 2015 en maart 2016. Ook toen werden grote delen van de historische site vernield, onder andere de tempel van Baal en de triomfboog.