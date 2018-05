IS-bruiden terug naar IS in ruil voor Koerdische gevangenen: 'Onze enige zorg zijn onze kinderen'

Tatiana Wielandt en haar schoonzus Bouchra Abouallal, de twee IS-vrouwen uit Antwerpen die in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Roj vastzitten en de Belgische staat voor de rechter dagen, willen met hun kinderen naar België gerepatrieerd worden. Knack sprak begin mei met Belgische en Nederlandse IS-vrouwen in hetzelfde kamp: 'We zijn doodsbang dat de Koerden ons terug naar IS sturen in ruil voor Koerdische gevangenen.'