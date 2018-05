Gevangengenomen IS-strijder uit Vilvoorde: 'Echt waar, ik heb liever Joden dan de IS'

Caner Cankurtaran (25) komt officieel uit Grimbergen maar hoorde bij de Vilvoordse groep Syriëstrijders die zich bij de IS aansloten. Hij werd geboren in België en heeft zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit. Caner, alias Abu Nuh, verhuisde eind 2012 met zijn ouders naar Turkije en trok een paar maanden later voor de eerste keer naar Syrië. Hij keerde terug naar Turkije, maar stak in 2014 opnieuw de Syrische grens over om zich bij IS te vervoegen.

