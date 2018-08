Iran handhaaft verbod op Twitter

'Twitter is van onze Amerikaanse vijanden. Daarom zal het verbod op Twitter niet worden opgeheven', zo werd meegedeeld door Abdolsamad Khoramabadi, de substituut van de procureur-generaal. De vraag om de opheffing van het verbod kwam van de minister van Communicatie, Mohammad-Javad Azari Jahromi.

De 36-jarige Azari Jahromi is het jongste lid van de Iraanse regering. Hij heeft al meermaals gepleit voor een vrij en open internet. In een reactie aan het Iraanse nieuwsagentschap Fars klinkt het bij Khoramabadi dat de minister zich zou moeten inspannen om de lokale internetdiensten te steunen, in plaats van de Amerikaanse platforms te promoten. Verschillende Iraanse leiders, onder wie president Hassan Rohani, minister van Buitenlandse Zaken en Mohammad Javad Zarif beschikken wel over officiële accounts op Twiter.

De Iraanse regering heeft sociaalnetwerksites als Twitter, Telegram, Instagram en Facebook in de ban geslagen. Die netwerken werden door tegenstanders immers gebruikt om kritische informatie te verspreiden en om demonstraties te organiseren. Verschillende Iraniërs slagen er echter in het verbod te omzeilen door gebruik te maken van een VPN-netwerk. Volgens Khoramabadi wordt het verbod door zowat 30 miljoen Iraniërs ontweken.