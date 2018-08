Ingestorte brug Genua: 'Nog 10 tot 20 vermisten'

Volgens leidend procureur Francesco Cozzi, geciteerd door het persbureau Ansa, 'kunnen er nog tien tot twintig vermisten zijn'.

Woensdag gewaagde hij van 42 dodelijke slachtoffers, de plaatselijke autoriteiten hielden het bij 39 bevestigde sterfgevallen. De brandweer twitterde donderdag dat doorheen de nacht snuffelhonden aan het werk zijn geweest. Waaruit blijkt dat de reddingsoperaties nog steeds aan de gang zijn. Niettemin deemstert de hoop weg dat er twee dagen na de ramp nog overlevenden zouden zijn.

Meer dan dertig voertuigen zijn 45 meter naar beneden gestort toen de brug het begaf. Autostrade per l'Italia, de beheerder van de ingestorte brug en 6.000 km autostrade in Italië, heeft donderdag laten weten dat ziekenwagens voortaan op het hele netwerk geen tol meer zullen moeten betalen. Eerder op de dag had minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini het bedrijf hevig bekritiseerd omdat ook ambulances die belasting moeten betalen.

Tengevolge van het ongeval heeft de Bulgaarse premier Boïko Borissov een simultane renovering van alle bruggen in zijn land gevraagd. Niet minder dan 21 bruggen, het merendeel 35 tot 40 jaar geleden gebouwd, zijn volgens de regering in slechte staat. De financiering van de renovatie moet ofwel met toekomstige tolgelden ofwel met budgettaire middelen gebeuren.