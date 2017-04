In Turkije vastgehouden Italiaanse journalist gaat in hongerstaking

Dat melden zijn collega's via de Facebookpagina van de documentaire 'On the Bride's Side', die Del Grande maakte.

Del Grande was in de zuidelijke provincie Hatay, vlakbij de Syrische grens, toen hij vorige week opgepakt werd. De reden voor zijn arrestatie is onduidelijk maar volgens hem heeft het met zijn werk te maken.

'Ik mocht één telefoontje plegen nadat ik dagenlang geprotesteerd had. Er werd me niet verteld dat de Italiaanse autoriteiten contact met me zochten. Vannacht start ik een hongerstaking. Ik vraag aan iedereen om zich te laten horen', klinkt het. 'Mijn documenten zijn in orde, maar ze laten me geen advocaat kiezen en ik weet niet wanneer ik vrij kom. Ik ben ok, ze hebben me nog geen haar gekrenkt maar ik kan de telefoon niet gebruiken.'

Del Grande is de auteur van de blog Fortress Europe, hij schreef verschillende boeken over de problemen van migranten en was in 2014 de regisseur van de documentaire 'On the Bride's Side', over Syrische vluchtelingen die Europa binnen geraken door een trouwpartij te veinzen.