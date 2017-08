Hillary Clinton trekt boekje open: 'Trump was letterlijk in mijn nek aan het ademen'

Een 'griezel' die haar kippenvel bezorgde. Zo omschrijft Hillary Clinton president Donald Trump in haar boek What Happened, dat op 12 september verschijnt.

De Amerikaanse zender MSNBC publiceerde dinsdag twee uittreksels. Zo komt de voormalige presidentskandidate voor de Democraten in het boek terug op een debat met haar Republikeinse tegenstander. Dat vond plaats twee dagen nadat diens vrouwonterende 'grab 'em by the pussy'-uitspraak bekend raakte. 'We stonden op een klein podium en hij volgde me overal waar ik naartoe ging, staarde me aan en trok grimassen. Het was ongelooflijk ongemakkelijk', schrijft Clinton. 'Hij was letterlijk in mijn nek aan het ademen. Ik kreeg er kippenvel van'.

Het was volgens de voormalige first lady een moment waarop je de pauzeknop zou willen indrukken en aan de kijkers vragen: 'Wat zouden jullie in mijn plaats doen? Zouden jullie kalm blijven, blijven lachen, alsof hij niet de hele tijd je persoonlijke ruimte binnenvalt? Of zouden jullie je omdraaien, in de ogen kijken en luid en duidelijk zeggen "achteruit griezel, ga weg. Ik weet dat je graag vrouwen intimideert, maar mij intimideer je niet, dus scheer je weg"'.

In een tweede uittreksel zegt Clinton dat ze 'het gordijn opzij wil trekken' en tonen hoe de campagne van binnenuit is verlopen. Ze geeft toe dat ze miljoenen mensen heeft teleurgesteld. 'Het is me niet gelukt en daar zal ik voor altijd mee moeten leven'.